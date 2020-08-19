Президент РК призвал католическую церковь сотрудничать в борьбе с COVID-19

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Президент РК Мун Чжэ Ин встретился в четверг с высшими руководителями Римско-католической церкви, в том числе, с архиепископом Сеула кардиналом Эндрю Ём Су Чжоном. Он призвал католических лидеров продолжать сотрудничество в борьбе с распространением COVID-19. Глава государства, который сам является католиком, пригласил лидеров церкви в свою резиденцию впервые после прихода к власти в 2017 году. Он поблагодарил католическую общину за принятие карантинных мер в самом начале распространения вируса, отметив, что он «очень серьёзно» относится к нынешней ситуации. Если усилия, направленные на пресечение распространения COVID-19 потерпят неудачу, у правительства не будет другого выбора, кроме как повысить уровень социального дистанцирования, что нанесёт экономике колоссальный ущерб. Кардинал Ём Су Чжон обещал сотрудничать с правительством в его усилиях, отметив, что в своих проповедях он будет советовать верующим добросовестно выполнять свои обязанности. С конца февраля до начала апреля все католические приходы приостанавливали проведение служб. Это произошло впервые за более чем двухвековую историю католицизма на Корейском полуострове.