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Власти Сеула запретили уличные шествия с участием более чем 10 человек

Write: 2020-08-20 16:22:53Update: 2020-08-20 16:24:18

Власти Сеула запретили уличные шествия с участием более чем 10 человек

Photo : YONHAP News

Власти Сеула запретили проведение уличных шествий и митингов с участием более чем 10 человек на всей территории города из-за роста числа новых случаев COVID-19. Данный запрет вступает в силу с 00 часов 21 августа и действует до 24 часов 30 августа. В соответствии с действующим режимом социального дистанцирования второго уровня до сих пор действовал запрет на проведение уличных шествий и митингов с участием более чем 100 человек. Новое ограничение соответствует третьему уровню социального дистанцирования. В соответствии с Законом о контроле и профилактике инфекционных заболеваний, нарушителям грозит штраф до 3 млн вон (2.500 долларов). Карантинные требования были ужесточены после того, как у ряда участников митинга, состоявшегося 15 августа в центре Сеула, было подтверждено наличие вируса COVID-19. В рамках антивирусных мер власти Пусана приняли решение по 30 сентября закрыть все семь городских пляжей.
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