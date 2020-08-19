Визит Ян Цзечи в РК ускорит проведение южнокорейско-китайского саммита

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Визит в РК главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, намеченный на 21-22 августа, внесёт вклад в подготовку визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил в интервью китайскому изданию The Global Times директор Института исследований Северо-Восточной Азии Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Да Чжиган. По его словам, Ян Цзечи и начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун обсудят международную ситуацию, в том числе отношения США и Китая, ситуацию на Корейском полуострове и укрепление двусторонних отношений в посткоронавирусную эпоху. Он отметил, что РК и Китай поддерживают хорошие отношения в период пандемии, сохраняя открытые контакты в вопросах торговли, инвестиций и обменов на неправительственном уровне. Да Чжиган подчеркнул, что РК в меньшей степени, чем Япония, поддерживает давление США на Китай. В этих условиях визит Ян Чзечи будет способствовать реализации планов организации визита Си Цзиньпина в РК, - отметил Да Чжиган.