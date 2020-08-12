Врачи-стажёры объявили забастовку

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Врачи-стажёры, работающие в южнокорейских многопрофильных больницах, объявили 21 августа забастовку в знак протеста против правительственного плана реформы здравоохранения. Это уже третья подобная забастовка: врачи-стажёры бастовали 7 и 14 августа. Как заявили в Корейской ассоциации интернов и стажёров, первыми начали забастовку стажёры-студенты четвёртого курса, работающие в крупных больницах, 22 августа за ними последуют третьекурсники, а 23 августа – студенты первого и второго курсов. Начиная с 21 августа, бессрочную забастовку объявили врачи-стажёры, работающие в отделениях неотложной помощи. Бастующие выступают против планируемого повышения квоты на приём в медицинские учебные заведения. Они утверждают, что увеличение количества врачей приведёт к усилению конкуренции и ухудшит качество лечения. Из-за забастовки части персонала ряд крупных больниц отложили плановые операции. Центрам тестирования на COVID-19 придётся сократить приём пациентов. Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн выразил сожаление по поводу того, что врачи, «которые должны защищать жизнь людей в серьёзной ситуации распространения COVID-19» не делают этого.