20 августа в РК более трёхсот новых случаев COVID-19

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Восемь дней подряд, начиная с 14 августа, число новых случаев COVID-19 измеряется в трёхзначных числах. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 20 августа в стране выявлены 324 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны составило 16.670 человек. Нынешний рост – максимальный с 8 марта, когда распространение инфекции достигало пика. 321 случай – местного происхождения, в том числе, 247 зафиксированы в столичном регионе: в Сеуле – 126, в провинции Кёнгидо – 103, в Инчхоне – 18. В провинции Чхунчхон-Намдо выявлены 13 случаев, в провинции Канвондо – 9, в Пусане – 8, в Тэчжоне – 7, в провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Пукто – по 6, в Кванчжу и провинции Чолла-Пукто – по 5, в Тэгу и провинции Кёнсан-Намдо – по 4, в Сэчжоне и провинции Чхунчхон-Пукто – по 3, в Ульсане – 1. На пунктах карантинного контроля при въезде в страну выявлены 3 случая инфекции. Органы здравоохранения предупредили, что столичный регион должен быть готов к новой волне пандемии COVID-19. Число случаев заболевания, связанных с церковью «Саран чэиль» на севере Сеула, увеличилось за минувшие сутки на 53 и составило на полдень четверга 676. Число инфицированных участников уличного шествия в центре Сеула 15 августа достигло 60-ти человек. Органы здравоохранения призвали участников шествия немедленно пройти тестирование на вирус, независимо от симптомов. Число умерших увеличилось за минувшие сутки на двух человек, составив 309 человек. Коэффициент смертности - 1,85%. 57 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся составило 14.120 человек. Проходят лечение 2.241 человек.