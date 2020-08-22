В Сеуле действует запрет на уличные шествия с участием более чем 10 человек

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С 00 часов 21 августа в Сеуле вступил в силу запрет на проведение уличных шествий и митингов с участием более чем 10 человек. Он продлится до конца суток 30 августа. Таким образом, в столице частично введён третий уровень социального дистанцирования. Между тем, действующий второй уровень предусматривает запрет на проведение уличных шествий и митингов с участием более чем ста человек. В соответствии с Законом о контроле и профилактике инфекционных заболеваний, нарушителям грозит штраф до 3 млн вон (2.500 долларов). Если нарушение запрета приведёт к распространению заболевания, государство может потребовать возмещения расходов, связанных с госпитализацией, лечением больных и проведением карантинных мероприятий. Кроме того, виновный может понести уголовное наказание. Карантинные требования были ужесточены после того, как у ряда участников митинга, состоявшегося 15 августа в центре Сеула, было подтверждено наличие вируса COVID-19.