Цены производителей продолжают расти

Photo : YONHAP News

Цены южнокорейских производителей продолжают расти из-за увеличения цен на нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию. По данным Банка Кореи, опубликованным в пятницу, индекс цен производителей, который является барометром будущей потребительской инфляции, вырос в июле на 0,2% процента по сравнению с предыдущим месяцем. Цены производителей растут второй месяц: в июне рост составил 0,5%, а в мае индекс не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении показатель сократился в июле на 0,8%. В июне сокращение составило за тот же период 1%. Восстановление мировых цен на нефть привело к росту цен на промышленные товары, включая продукты нефтехимии. Цены на сельскохозяйственную продукцию выросли в июле на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, главным образом из-за продолжительного сезона дождей.