РК, США и Япония обсуждают подготовку встречи глав оборонных ведомств

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Переговоры министров обороны РК, США и Японии, подготовка которых шла с мая этого года, вряд ли состоятся в этом месяце. США ранее предложили провести встречу на Гуаме 29 августа. Однако 21 августа в южнокорейском оборонном ведомстве сообщили, что консультации по этому вопросу продолжаются, поскольку стороны пока не определили подходящего для всех времени переговоров. Это связывают с ситуацией вокруг COVID-19 и другими внутренними моментами. Однако велика вероятность, что переговоры состоятся без участия РК. Сообщается, что в минобороны, фактически, принято решение не участвовать в мероприятии, учитывая резкий рост заражённых COVID-19 в стране. В экстренной ситуации зарубежная командировка министра обороны нежелательна, поскольку по возвращении его придётся поместить в двухнедельный карантин. Предложение о проведении трёхсторонней встречи было внесено в мае южнокорейским правительством.