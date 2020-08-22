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Вакциной против COVID-19 предстоит обеспечить минимум 70% населения РК

Write: 2020-08-21 13:30:09Update: 2020-08-21 13:31:34

Вакциной против COVID-19 предстоит обеспечить минимум 70% населения РК

Photo : KBS News

Правительство РК намерено обеспечить вакциной против COVID-19 не менее 70% населения страны. Способы внедрения вакцин и стратегия вакцинации были обсуждены в пятницу на заседании комитета по разработке вакцин и препаратов для лечения COVID-19. На заседании подчёркнуто, что цель правительства – обеспечить вакциной всё население, а 70% - это первоначальная цель. Эксперты считают, что от 60 до 80% населения должны быть вакцинированы или иметь естественные антитела для достижения коллективного иммунитета. С этой целью правительство активно участвует в обсуждении создания механизма глобального доступа к вакцинам против COVID-19. Ранее министерство здравоохранения РК подписало трёхсторонние соглашения с отечественной компанией SK Bioscience и британской AstraZeneca, а также с SK Bioscience и американской Novavax о сотрудничестве в поставках вакцин против COVID-19 в РК. 
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