Минобороны РК не будет проводить в этом году сборы резервистов

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Министерство обороны РК решило не проводить в этом году сборы резервистов из-за резкого роста числа случаев COVID-19. Об этом сообщили в пятницу в военном ведомстве. Первоначально сборы должны были начаться в марте и охватить 2 млн 750 тыс. человек, однако из-за неблагоприятной эпидемической ситуации они неоднократно откладывались. Впоследствии было принято решение начать сборы в сентябре и провести в сокращённом масштабе. В соответствии с законодательством, каждый мужчина обязан проходить учебные сборы продолжительностью от одного до трёх дней в год в течение шести лет после завершения обязательной военной службы. Сборы не будут проводиться впервые с момента введения соответствующей программы в 1968 году. Между тем, минобороны сообщило в пятницу ещё о двух случаях заболевания среди военнослужащих, в результате чего общее число заболевших составило 92 человека.