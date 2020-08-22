Пастор Чон Гван Хун: Против церкви «Саран чэиль» совершена биотеррористическая атака

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Пастор Чон Гван Хун, чья церковь «Саран чэиль» оказалась одним из крупнейших источников распространения COVID-19, считает что против церкви была совершена биотеррористическая атака. В заявлении, которое он распространил через канал YouTube, Чон Гван Хун сначала извинился перед народом страны за то, что его церковь стала источником серьёзного беспокойства. Он подчеркнул, что все прихожане строго соблюдали требования карантина с самого начала пандемии: мыли руки, контролировали температуру и носили маски. Затем пастор заявил, что ранее он получил информацию от примерно пяти человек о том, что в церкви проводится биотеррористическая операция с использованием вируса COVID-19. Чон Гван Хун, у которого подтвердилось наличие вируса, заявил также, во время участия прихожан в массовом митинге 15 августа не было нарушений требований карантина, а его церковь не отказывалась сотрудничать с властями.