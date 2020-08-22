Президент РК призывает к суровым мерам в отношении нарушителей карантина

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Президент РК Мун Чжэ Ин потребовал от органов здравоохранения решительно противодействовать любым действиям, которые препятствуют усилиям правительства по сдерживанию распространения COVID-19. Посетив в пятницу мэрию Сеула, глава государства отметил, что с целью обеспечения выполнения соответствующих законов допустимо уголовное преследование нарушителей. Заявление президента связано с тем, что некоторые церкви не следовали указанием карантинных органов отслеживать и изолировать потенциальных носителей вируса COVID-19. Ранее в тот же день представители органов здравоохранения и полиции провели обыск в церкви «Саран чэиль», пытаясь собрать полный список её прихожан. Эта церковь оказалась одним из крупнейших источников распространения COVID-19. Власти считают, что список, предоставленный церковью, неполный. Основным принципом усилий правительства в борьбе с COVID-19, по словам президента, является изоляция носителей вируса и быстрое обнаружение их контактов.