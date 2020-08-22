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22 августа в РК отметят День энергетики. В честь этого события в Сеуле пройдёт акция экономии электроэнергии. В 9 часов вечера в мэрии, в башне N Tower на горе Намсан и в других важнейших объектах столицы, а также в частном секторе будет на пять минут отключено или снижено освещение и приняты другие меры для снижения потребления электроэнергии. Данная кампания одновременно пройдёт в 11 городах и провинциях. Помимо этого, в этот день с 14 до 15 часов дня состоится другая кампания, участники которой повысят уровень температуры в кондиционерах на два градуса. В прошлом году по случаю данного события проводилось много оффлайн мероприятий. На этот раз, с учётом ситуации с COVID-19, решено провести лишь церемонию в честь Дня энергетики, которая будет транслироваться онлайн. День энергетики отмечается ежегодно с 2004 года.