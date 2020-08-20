Председатель КНР посетит РК после стабилизации ситуации с COVID-19

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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в РК состоится сразу после того, как ситуация с COVID-19 стабилизируется. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся 22 августа в Пусане встречи начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хуна и главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, стороны договорились согласовать детали визита в ходе рабочих консультаций. Китай подтвердил, что РК станет первой страной, которую посетит Си Цзиньпин после открытия границ. Участники встречи отметили также важность проведения в течение ближайшего года трёхстороннего южнокорейско-китайско-японского саммита. Со Хун подчеркнул, что южнокорейская сторона продолжит усилия для достижения прогресса в мирном процессе на Корейском полуострове. В свою очередь, Ян Цзечи отметил, что Пекин продолжит сотрудничать с Сеулом в достижении денуклеаризации Северной Кореи и установления мира на Корейском полуострове.