Во втором полугодии продажи главных экспортных товаров РК могут снизиться

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В первом полугодии продажи главных экспортных товаров РК выросли на 0,3% в годовом исчислении, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Между тем, во втором полугодии можно ожидать сокращения показателей. К такому выводу пришли в Федерации корейских промышленников (FFKI), проведя анализ мнений представителей шести ключевых экспортных отраслей – полупроводников, автомобилестроения, нефтехимической промышленности, судостроения, дисплеев, электроники. Продажи в этих секторах во втором полугодии, по прогнозам, сократятся на 4,2%. Как сообщили в федерации, если исключить данные полупроводников, то в первом полугодии уже отмечено сокращение в 3,3%. Поэтому спад фактически затронул оба полугодия. Среди мер, которые профильные компании намерены предпринять для преодоления кризиса, наиболее часто озвучивался поиск новых рынков сбыта. Также в этом списке наращивание производства за рубежом, активизация инвестиций в других странах, расширение применения информационно-коммуникационных технологий в производстве и другие. Примечательно, что они не стремятся к расширению рынков сбыта, а также к увеличению производства внутри страны.