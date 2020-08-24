Число новых случаев COVID-19 уменьшилось, но ситуация сложная

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 23 августа в стране выявлены 266 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 17.665 человек. Учитывая, что 20 августа были выявлены 324, 21 августа – 332, а 22 августа – 397 новых случаев инфекции, можно говорить о замедлении распространения инфекции. Между тем, меньшее число инфицированных может быть связано с тем, что в выходные дни делается гораздо меньше тестов на вирус. Если 21 августа было сделано 21.677 тестов, то 23 августа – 13.236. С 14 августа ежедневные случаи обнаружения вируса измеряются трёхзначными числами, причём большинство выявляется в столичном регионе, где сосредоточено более половины всего населения страны. 23 августа там выявлено 202 инфицированных: 97 – в Сеуле, 85 – в провинции Кёнгидо, 20 – в Инчхоне. В Тэчжоне и провинции Чхунчхон-Пукто обнаружены по 10 заболевших, в провинции Чхунчхон-Намдо - 8, в провинции Чолла-Намдо – 7, в провинциях Канвондо и Кёнсан-Пукто – по 6, в провинции Чолла-Пукто – 4, в Пусане и Сэчжоне – по 3, в Кванчжу, Ульсане и провинции Кёнсан-Намдо – по одному. На пунктах карантинного контроля при въезде в страну выявлены 4 случая инфекции. Крупнейшим в стране очагом инфекции продолжает оставаться церковь «Саран чэиль» в Сеуле. По состоянию на полдень 23 августа, с ней связан 841 случай заболевания. В связи с ростом числа инфицированных режим социального дистанцирования второго уровня введён на всей территории страны, а в Сеуле действует обязательный масочный режим. Число умерших не увеличилось, по-прежнему составляя 309 человек. Коэффициент смертности - 1,75%. 19 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся составило 14.219 человек. Проходят лечение 3.137 человек. С 3 января протестированы 1.804.422 человека.