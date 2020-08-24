Между КНДР и КНР через реку Туманган построен новый мост

Photo : KBS News

В КНДР завершено строительство нового моста через реку Туманган, который соединяет северокорейский город Намян провинции Хамгён-Пукто и китайский Тумэнь в провинции Цзилинь. На мосту общей протяжённостью 800 метров установлены поручни, а на дороге нанесена четырёхполосная разметка. В начале моста на северокорейской стороне видно новое строение, в котором, судя по всему, расположена таможня. В настоящий момент на китайской стороне проходит строительство аналогичного здания. КНР ведёт активную подготовку к открытию моста, готовясь к завершению создания торговой зоны в Тумэне в этом году. Новый мост, как ожидается, заменит старый шириной шесть метров, построенный ещё во время протектората Японии над Кореей. Между тем, 17 августа в китайском Яньбянь-Корейском автономном округе, граничащем с КНДР, начал работу таможенный пункт. Ожидается, что он будет играть активную роль в торговле двух стран после снятия санкций СБ ООН.