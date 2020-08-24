Гражданин США подал иск в отношении правительства КНДР

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Гражданин США корейского происхождения Кеннет Пэ (корейское имя Пэ Чжун Хо), который в 2012-2014 гг. находился в северокорейской тюрьме, подал иск на сумму 250 млн долларов в отношении правительства КНДР. Как сообщила американская радиостанция «Свободная Азия», иск был подан 17 августа в федеральный окружной суд Вашингтона. Кеннет Пэ был арестован 3 ноября 2012 года в северокорейском Расоне. 3 апреля следующего года он был приговорён к 15 годам исправительных работ «за попытку свержения существующего в КНДР строя». Сообщалось, что в период с 2006 по 2012 год он якобы подстрекал в различных районах Китая находившихся там «граждан КНДР и иностранцев к враждебным действиям против КНДР». В ноябре 2014 года он был освобождён в результате активных контактов представителей США и КНДР. Причину подачи иска Кеннет Пэ объясняет тем, что он подвергался пыткам и получил травму, по поводу которой до сих пор получает медицинские консультации, а его семье причинён психологический и экономический ущерб. Иск направлен по почте в МИД КНДР.