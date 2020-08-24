Бастующие врачи-стажёры согласились участвовать в лечении COVID-19

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В условиях общенациональной забастовки интернов и ординаторов Ассоциация врачей-стажёров согласилась участвовать в предоставлении медицинских услуг, связанных с COVID-19. Договорённость была достигнута в ходе встречи премьер-министра РК Чон Сэ Гюна с руководителями Корейской ассоциации врачей-стажёров. Медицинское сообщество также согласилось начать обсуждение с правительством спорных вопросов. Между тем, как сообщили в канцелярии премьер-министра, достижение соглашения не означают, что врачи откажутся от забастовки или полностью вернутся к работе. Из-за серьёзности ситуации с вирусом COVID-19 врачи-стажёры и правительство пришли к компромиссу, согласно которому врачи вернутся к работе в ограниченном объёме, продолжая переговоры с правительством. Врачи-стажёры, работающие в южнокорейских многопрофильных больницах, а также интерны и ординаторы объявили 21 августа забастовку в знак протеста против правительственного плана реформы здравоохранения. Бастующие выступают против планируемого повышения квоты на приём в медицинские учебные заведения. Они утверждают, что увеличение количества врачей приведёт к усилению конкуренции и ухудшит качество лечения.