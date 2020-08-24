Президент РК не исключает усиления режима социального дистанцирования

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Если не удастся остановить распространение вируса на нынешнем этапе, правительство будет вынуждено ввести третий уровень социального дистанцирования. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на совещании с сотрудниками своей администрации. Третий уровень социального дистанцирования приведёт к тому, что повседневная жизнь страны нарушится, а многие рабочие места будут потеряны. Это приведёт к «огромному экономическому удару». Более того, может рухнуть система здравоохранения, - отметил глава государства. Он обратился к жителям страны с просьбой помочь правительству в его усилиях справиться с инфекцией и попытаться избежать того, что он назвал «худшей ситуацией». Что касается врачей, которые в настоящее время бастуют по всей стране, выступая против правительственного плана реформы здравоохранения, то президент назвал их действия незаконными, пообещав дать «решительный ответ». Бастующие выступают против планируемого повышения квоты на приём в медицинские учебные заведения, утверждая, что увеличение количества врачей приведёт к усилению конкуренции и ухудшит качество лечения. Однако Мун Чжэ Ин заявил, что «расширение услуг общественного здравоохранения - это направление, в котором должно двигаться общество».