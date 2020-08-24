Минздрав РК: Главная задача - остановить всплеск инфекции в столичном регионе

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У правительства не будет другого выбора, кроме как ужесточить режим социального дистанцирования до третьего уровня, если быстрое распространение COVID-19 в столичном регионе не удастся сдержать в течение этой недели. Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху, выступая в понедельник на заседании парламентского бюджетного комитета. Его заявление прозвучало после того, как 11 дней подряд число новых случаев COVID-19 измеряется в трёхзначных числах. В настоящее время по всей стране действует режим социального дистанцирования второго уровня, запрещающий проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 50 человек и на открытом воздухе с участием более 100 человек. Третий означает ограничение на все виды деятельности на открытом воздухе, за исключением наиболее важных. Запрещаются любые мероприятия в помещениях с участием более чем 10 человек. В Сеуле уже запрещено проведений уличных шествий и митингов с участием более чем 10 человек.