Учебные заведения столичного региона будут работать в дистанционном режиме

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Воспитанники детских садов, ученики начальных, средних, старших и специальных школ столичного региона в период с 26 августа по 11 сентября будут обучаться в дистанционном режиме. Как сообщили во вторник в министерстве образования РК, соответствующее решение было принято из-за того, что в последнее время по всей стране растёт число новых случаев COVID-19. При этом большинство из них приходится на столичный регион, в состав которого входят города Сеул, Инчхон, провинция Кёнгидо. Перевод на дистанционное обучение является превентивной мерой, призванной замедлить распространение вируса. Она не распространяется на учащихся старших школ, которые готовятся к сдаче единого государственного экзамена в начале декабря. За последние две недели вирус COVID-19 подтверждён у 150 учеников и 43 преподавателей школ столичного региона.