Президент РК призывает к гармонии антивирусных и экономических мер

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Победа в борьбе с пандемией COVID-19 и восстановление экономики - «два зайца», которые должны быть пойманы вместе. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на заседании кабинета министров. Он отметил, что эти два понятия неразделимы, и успех в борьбе с пандемией должен оживить экономику. Глава государства добавил, что усиление антивирусных мер является «кратчайшим путём» к восстановлению экономики, защите безопасности и жизни людей. Он выразил обеспокоенность по поводу экономических последствий нынешнего всплеска числа подтверждённых случаев COVID-19. Ответные ограничения в рамках социального дистанцирования могут усугубить экономические трудности. В частности, внутреннее потребление и спрос, которые показали признаки восстановления, могут снова сократиться, - подчеркнул президент. Одновременно он выразил надежду на то, что РК опередит другие страны в плане восстановления экономики, напомнив, что ситуация в стране в целом лучше, чем в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В соответствии с прогнозом экспертов, южнокорейский ВВП в 2020 году сократится на 0,8%, в то время как сокращение в странах ОЭСР составит в среднем 7,5%.