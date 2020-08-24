Два дня подряд число новых случаев COVID-19 менее трёхсот

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 24 августа в стране выявлены 280 новых случаев COVID-19. Число новых случаев менее трёхсот сохраняется два дня подряд. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 17.945 человек. С 14 августа ежедневные случаи обнаружения вируса измеряются трёхзначными числами, и за последние 12 дней было выявлено 3.175 новых случаев заболевания. За минувшие сутки большинство заболевших пришлись на столичный регион – 221 человек, в том числе, 134 выявлены в Сеуле, 72 – в провинции Кёнгидо, 15 – в Инчхоне. 11 заболевших выявлены в Тэчжоне, 9 – в провинции Чхунчхон-Намдо, 8 – в провинции Канвондо, 5 – в Тэгу, по 4 – в Кванчжу и провинции Чолла-Пукто, по 3 – в Сэчжоне, Пусане и на острове Чечжудо, по 2 – в провинциях Кёнсан-Намдо и Чхунчхон-Пукто, по одному – в провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Пукто. 3 случая инфекции обнаружены при въезде в страну. Крупнейшим очагом инфекции продолжает оставаться церковь «Саран чэиль» в Сеуле, с которой, по состоянию на полдень в понедельник, связаны 875 случаев заболевания. У 21,7% прихожан тесты на COVID-19 оказались положительными. В общей сложности 176 инфицированных выявлены среди участников массового шествия, состоявшегося 15 августа в центре Сеула. За последние две недели у 18,5% больных не удалось отследить пути заражения. Число умерших увеличилось на одного человека, составив 310 человек. Коэффициент смертности - 1,73%. 67 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся составило 14.286 человек. Проходят лечение 3.349 человек.