РК продолжит сотрудничество с США по северокорейским проблемам

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РК намерена продолжать стратегические консультации с США, готовясь к возобновлению северокорейско-американских переговоров по денуклеаризации, которые зашли в тупик. Об этом говорится в материалах МИД РК, представленных в парламентский комитет по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли в рамках заслушивания отчётов глав правительственных учреждений. Указывается, что внешнеполитическое ведомство намерено продолжать дипломатические усилия в целях активизации диалога между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном в целях налаживания мира на Корейском полуострове. Для этого Сеул будет и дальше поддерживать тесное сотрудничество с Вашингтоном. МИД намерен также развивать международное сотрудничество в целях реализации плана правительства по установлению мира, в том числе, создание региона мира в демилитаризованной зоне. Помимо этого, будут приняты меры к заключению справедливого соглашения о распределении оборонных расходов с США. Министерство иностранных дел продолжит подготовку к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Сеул, который может состояться после улучшения ситуации с COVID-19.