Пхеньян заявляет о важности соблюдения профилактических мер

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Северокорейские СМИ продолжают заявлять, что после начала глобальной пандемии COVID-19 в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения. Между тем, центральное телевидение КНДР заявило в понедельник, что при предотвращении чрезвычайных ситуаций самым большим врагом является «слабая бдительность», призвав население продолжать носить маски. По мнению экспертов, северокорейские власти больше всего опасаются, что случаи заражения будут выявлены до 10 октября, когда будет отмечаться 75-летие основания Трудовой партии Кореи. С самого начала распространения инфекции КНДР закрыла границы и ввела обязательный масочный режим. С июля введены ограничения на поездки между регионами страны. Северокорейский лидер Ким Чон Ын отказался от помощи мирового сообщества в ликвидации последствий наводнения. Скорее всего, это сделано из-за опасений проникновения в страну вируса.