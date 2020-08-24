Южнокорейская норма выбросов CO2 получила одобрение ООН

Стандарт выбросов в атмосферу двуокиси углерода (CO2) для жилых районов, принятый в РК, получил одобрение органа ООН по изменению климата. Как сообщили во вторник в министерстве сухопутных территорий и транспорта, он признан соответствующим Механизму чистого развития, предусмотренному Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. В августе 2018 года орган ООН по изменению климата представил стандартизированные исходные условия для мер по повышению энергоэффективности в жилых, производственных и административных зданиях, но базовые показатели не были утверждены из-за отсутствия соответствующей базы данных. РК стала первой страной, разработавшей стандарты выбросов двуокиси углерода для жилых районов по результатам обследования 7 млн 100 тыс. домов, в которых проживают 16 млн семей.