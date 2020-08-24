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В мире

Кандидат от РК призвала Японию поддержать её на выборах главы ВТО

Write: 2020-08-25 14:13:51Update: 2020-08-25 14:18:02

Кандидат от РК призвала Японию поддержать её на выборах главы ВТО

Photo : YONHAP News

Директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи призвала Японию поддержать её кандидатуру на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО). В интервью агентству Киодо цусин она подчеркнула, что выборы генерального директора ВТО и японские торговые ограничения в отношении РК никак не связаны. Ю Мён Хи заверила, что сделает всё возможное для защиты интересов каждой страны-члена ВТО. Данное заявление расценивается экспертами как стремление развеять опасения, что избрание Ю Мён Хи может нанести ущерб Токио в торговом споре с Сеулом, причиной которого являются японские ограничения на экспорт некоторых ключевых технологических материалов. Южнокорейский представитель подчеркнула, что РК и Япония являются хорошими торговыми партнёрами, которые сотрудничают, несмотря на двусторонние проблемы. Она выразила надежду на скорейшую нормализацию отношений, заявив, что дверь к диалогу между двумя странами остаётся открытой. 
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