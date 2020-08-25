Правительство РК проявляет острожный подход к ужесточению карантина

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За сутки 24 августа в РК выявлено в общей сложности 280 случаев COVID-19. Таким образом, второй день подряд рост заболеваемости ниже трёхсот, хотя новые случаи инфекции фиксируются по всей стране. Замедление распространения вируса может быть связано с усилением режима социального дистанцирования до второго уровня по всей стране. При этом звучат призывы к введению третьего, самого жёсткого уровня, который, скорее всего, поможет сдержать распространение инфекции. Между тем, власти намерены ещё некоторое время понаблюдать за ситуацией, прежде чем вводить следующий уровень социального дистанцирования. В частности, будет усилен эпидемический контроль в общественных местах и транспорте, все пользователи которого обязаны соблюдать масочный режим. Третий уровень социального дистанцирования нежелателен, поскольку из-за строгих ограничений он может оказать отрицательное влияние на экономику и повседневную жизнь граждан, привести к закрытию предприятий и росту безработицы. Власти напоминают, что эта неделя будет решающей, и по её итогам можно будет сделать вывод об эффективности действующих мер и принятии новых.