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В Корее

В связи с забастовкой врачей создаётся служба экстренной помощи

Write: 2020-08-25 14:41:55Update: 2020-08-25 14:45:42

В связи с забастовкой врачей создаётся служба экстренной помощи

Photo : YONHAP News

Как сообщили во вторник в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, местные органы власти начали процесс создания службы неотложной медицинской помощи в центрах общественного здравоохранения. Таким образом, правительство пытается решить проблему нехватки медицинского персонала из-за забастовки, которая начнётся 26 августа и продлится не менее трёх дней. Корейская медицинская ассоциация выступает против реформы здравоохранения, предложенной правительством. Она предусматривает повышение квоты на приём в медицинские учебные заведения. Бастующие опасаются, что увеличение количества врачей приведёт к усилению конкуренции. Пообещав найти решение путём диалога, власти просят врачей не бастовать, продолжив выполнять свой долг по спасению жизней людей. Ситуацию усугубляет то, что Корейская ассоциация интернов и ординаторов начала 21 августа бессрочную забастовку. 
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