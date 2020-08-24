Политики обсуждают возможность второго этапа экстренной помощи

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Рост числа новых случаев COVID-19 активизировал дебаты в политических кругах о необходимости второго этапа экстренной помощи жителям страны на преодоление последствий пандемии. Призывы оказать населению дополнительную помощь получили распространение после того, как руководство страны не исключило возможности ужесточения режима социального дистанцирования до третьего уровня. В ходе первого этапа гражданам РК были предоставлены субсидии от 400 тыс. до 1 млн вон (260-840 долларов) на семью. Политики, как представители правящих сил, так и оппозиции, в целом едины в поддержке второго раунда экстренной помощи. Они расходятся во мнениях, кто должен получать помощь. Губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён заявил, что она должна предоставляться всем, иначе будет нарушено равенство, гарантированное Конституцией. Оппозиционная Объединённая партия будущего выступает за дифференцированные выплаты, которые могли бы принести пользу людям с низкими доходами. Есть также мнение, что очередной раунд экстренной помощи может нанести вред финансовой системе. Выступая в понедельник в Национальном собрании, вице-премьер Хон Нам Ги предупредил, что деньги на экстренную помощь можно будет изыскать лишь за счёт выпуска государственных облигаций.