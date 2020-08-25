Премьер-министр РК призвал врачей вернуться к работе

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн потребовал от врачей прекратить забастовку и вернуться к выполнению своих обязанностей в соответствии с постановлением правительства. Об этом он заявил, выступая 26 августа на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. По его словам, подобные действия врачей ставят под угрозу жизни пациентов. 26 августа на основании статьи 59 Закона о медицинских услугах правительство вынесло постановление, в соответствии с которым сотрудники многопрофильных больниц должны возобновить выполнение своих обязанностей. Чон Сэ Гюн отметил, что ранее правительству удалось договориться с Корейской медицинской ассоциацией по поводу решения конфликта путём диалога после окончания пандемии COVID-19. Однако после того, как Корейская ассоциация интернов и ординаторов решила продолжить забастовку, члены Корейской медицинской ассоциации приняли аналогичное решение. Медицинские круги выступают против реформы здравоохранения, предложенной правительством. Она предусматривает повышение квоты на приём в медицинские учебные заведения. Бастующие опасаются, что увеличение количества врачей приведёт к усилению конкуренции и снижению качества медицинской помощи.