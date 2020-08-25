Бюджет на 2021 финансовый год может быть расширен

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26 августа в Национальном собрании РК представители правительства и правящей Демократической партии Тобуро обсудили бюджет на следующий финансовый год. Они сошлись во мнении о необходимости его расширения, что объясняется продолжением пандемии COVID-19 и возможным долгосрочным спадом экономики. Лидер парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Нён отметил, что сроки окончания пандемии и восстановления мировой экономики неизвестны. «В условиях изменённой мировой системы поставок оживление экономики связано с финансированием. Поэтому финансы должны играть важную роль в скорейшем восстановлении и укреплении экономики страны», - сказал Ким Тхэ Нён. Он также отметил необходимость обеспечения достаточного финансирования противоэпидемических мер, которые играют роль щита экономики страны. Вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги сообщил, что правительство продолжит принимать меры к преодолению последствий пандемии в соответствии с текущей ситуацией. 3 сентября правительство планирует представить в Национальное собрание проект бюджета на следующий год.