Индекс деловой активности растёт четвёртый месяц подряд

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Деловые настроения в РК улучшаются четвёртый месяц подряд. По данным Банка Кореи, опубликованным 26 августа, индекс предпринимательской активности (BSI) для всех отраслей составил в августе 66 пунктов. Это на 4 пункта выше, чем в июле. Несмотря на это, показатель пока не достиг отметки в 76 пунктов, которая отмечалась в конце прошлого до начала пандемии COVID-19. Показатели за август подсчитаны на основе данных 2.820 юридических лиц в период с 11 по 19 августа. Данный временной промежуток совпадает с обострением эпидемической ситуации, однако пандемия не сильно сказалась на показателе. Наибольший рост индекса в августе отмечается в области автомобилестроения, электроники, видео- и коммуникационного оборудования. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистичных настроений над оптимистичными.