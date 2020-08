Photo : YONHAP News

Южнокорейская группа BTS представила сингл-альбом на английском языке «Динамит» (Dynamite). Видеоролик к песне на YouTube набрал 200 млн просмотров за рекордно короткое время - 4 дня 12 часов после публикации 21 августа. Прошлый рекорд принадлежал музыкальной новинке How You Like That южнокорейской группы BLACKPINK. Сообщается, что видеоклип Dynamite также набрал максимальное количество просмотров за суточный период - 111 млн. Сама песня 24 августа сохранила второе место в категории лучших 50 песен крупнейшей музыкальной платформы Spotify.