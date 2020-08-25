Число новых случаев COVID-19 вновь превысило 300

Photo : YONHAP News

По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 25 августа в стране выявлены 320 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 18.265 человек. С 14 августа ежедневные случаи обнаружения вируса измеряются трёхзначными числами. Большинство заболевших составляет доля столичного региона, где за минувшие сутки выявлены 237 случаев инфекции, в том числе, 112 - в Сеуле, 98 - в провинции Кёнгидо и 27 -Инчхоне. Крупнейшие очаги инфекции - церковь «Саран чэиль» в Сеуле (915 случаев) и состоявшееся 15 августа массовое шествие в центре столицы (193 случая). В остальных регионах выявлены от 2 до 13 инфицированных. Нулевые показатели в городе Сэчжоне, провинциях Чхунчхон-Пукто и Кёнсан-Пукто. 3 случая инфекции обнаружены при въезде в страну. Серьёзная проблема для карантинных органов – рост числа больных, источник заражения которых не удалось установить. За последние две недели на их долю приходится до 20% вновь выявленных случаев инфекции. Если до конца этой недели ситуация не улучшится, правительство вынуждено будет ужесточить режим социального дистанцирования до третьего уровня. Число умерших увеличилось на два человека, составив 312 человек. Коэффициент смертности - 1,71%. 82 человека завершили лечение, а общее число вылечившихся составило 14.368 человек. Проходят лечение 3.585 человек.