Иностранцы, проживающие в Сеуле, получат неотложную помощь

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Власти Сеула приняли решение включить иностранцев, проживающих в столице, в список получателей неотложной единовременной помощи. В марте столичные власти оказали чрезвычайную помощь 1 млн 600 тыс. домохозяйств с доходом ниже среднего, чтобы помочь им справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Однако среди иностранцев помощь получили только брачные иммигранты и беженцы. В июне комиссия по правам человека РК посоветовала включить иностранцев в число получателей помощи, поскольку они также пострадали от COVID-19. Начиная с 31 августа, семьи, чей доход ниже среднего по Сеулу, могут подать заявку на получение помощи. Глава семьи должен иметь рабочую визу и быть зарегистрирован в Сеуле более 90 дней по состоянию на 27 августа. Средний доход зависит от размера семьи – от 1 млн 760 тыс. вон (1.500 долларов) в месяц для семьи из одного человека до 7 млн 390 тыс. вон (6.200 долларов) для семьи из семи человек. Домохозяйства из двух или менее человек получат по 300 тыс. вон (250 долларов), из трёх или четырёх - по 400 тыс. вон (340 долларов), из пяти или более – по 500 тыс. вон (420 долларов).