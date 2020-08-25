РК и Чили поддерживают тесное сотрудничество

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26 августа второй заместитель министра иностранных дел РК Ли Тхэ Хо провёл встречу с генеральным директором главного управления международных экономических отношений МИД Чили Родриго Яньесом Бенитесом. Представитель чилийского МИД прибыл с визитом в Сеул 25 августа. Это первое посещение РК высокопоставленным чиновником из страны Латинской Америки после начала пандемии COVID-19. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики и торговли. Ли Тхэ Хо поприветствовал данный визит, нацеленный на активизацию двусторонних обменов в условиях беспрецедентного мирового кризиса из-за пандемии. Он оценил усилия чилийских властей по снижению количества новых заражённых, выразив готовность РК продолжать делиться с международным сообществом своим опытом в борьбе с вирусом. Родриго Яньес Бенитес поблагодарил правительство РК за предоставление помощи в виде отправки противоэпидемических средств на сумму 500 тыс. долларов. Он выразил надежду на сотрудничество сторон в разработке вакцин и лечебных средств от коронавируса COVID-19. В ходе шестидневного визита Родриго Яньес Бенитес проведёт ряд встреч с представителями различных ведомств и Корейского агентства содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA).