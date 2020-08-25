COVID-19 вновь сказывается на отрасли услуг

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В связи с ростом количества новых случаев COVID-19 в РК наблюдается снижение активности на рынке услуг. Указывается на быстрое сокращение посетителей различных мест общественного пользования. Подобная ситуация началась после того, как на прошлых выходных второй уровень режима социального дистанцирования был распространён на всю территорию страны. В Корейском комитете развития кинематографии сообщается, что 22-23 августа кинотеатры посетили 370 тыс. человек. Это лишь треть от показателя предыдущих выходных. Одновременно сокращается объём продаж билетов на концерты, театральные представления, мюзиклы и другие культурные мероприятия. Однако эксперты полагают, что резкий спад потребительской активности, имевший место в феврале и марте, не повторится. Отмечается, что потребительская активность пойдёт вверх, как только меры социального дистанцирования будут ослаблены.