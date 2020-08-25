Потребление электроэнергии в РК достигло максимума с начала лета

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК и Корейской электроэнергетической биржи, спрос на электроэнергию 26 августа достиг 89 млн 90 тыс. кВт, что является самым высоким показателем этого лета. Причиной является жаркая погода, установившаяся по всей стране после окончания сезона дождей. Тайфун «Бави», двигаясь на север, относит горячий и влажный воздух с юга на Корейский полуостров. В результате с утра спрос на электроэнергию быстро вырос. Первоначально министерство прогнозировало, что потребление электроэнергии достигнет максимума (87,3–90,8 млн кВт) в период с конца июля до второй недели августа, но из-за самого продолжительного сезона дождей это произошло на две недели позже. Несмотря на увеличение спроса, 26 августа уровень электроснабжения в пиковые часы достиг 97 млн 950 тыс. кВт, а резерв - 8 млн 860 тыс. кВт., что позволило поддерживать стабильное электроснабжение. По данным метеорологической администрации РК, со следующей недели ожидается снижение температуры и, следовательно, снижение потребления электроэнергии.