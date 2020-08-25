РК и АСЕАН сотрудничают в борьбе с COVID-19

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26 августа в режиме видеоконференции состоялись переговоры представителей РК и АСЕАН в рамках ежегодного двустороннего диалога. Председательствовали на встрече замминистра иностранных дел РК Ким Гон и его коллега из Брунея Абдул Рахман Тео. Участники обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с COVID-19, а также политическую ситуацию в регионе. Ким Гон представил проект южнокорейского правительства по оживлению экономики – «Новый курс», в том числе меры стабилизации экономики в посткоронавирусную эпоху. Он также подчеркнул важность гарантии передвижения предпринимателей и различных специалистов в регионе. Участники встречи договорились о подготовке плана нормализации обменов и туризма сразу после того, как эпидемическая ситуация улучшится. Ким Гон также призвал представителей АСЕАН поддержать кандидатуру директора департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).