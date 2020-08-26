Национальное собрание РК временно закрыто на карантин

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Здание Национального собрания РК временно закрыто. Это связано с тем, что у репортёра, освещавшего 26 августа заседание высшего совета правящей Демократической партии Тобуро, был выявлен коронавирус. Репортёр сдал анализы утром того же дня, узнав, что у друга, с которым он обедал 23 августа, подтвердился коронавирус. Результаты были получены поздно вечером. Более 50 законодателей, корреспондентов и членов партии имели прямой или косвенный контакт с заражённым репортёром. Руководство правящей партии, в том числе председатель Ли Хэ Чхан, лидер парламентской фракции Ким Тхэ Нён, член высшего совета Пак Кван Он и другие, во второй половине дня 26 августа перешли на режим самоизоляции. Правящая партия отменила все официальные мероприятия, в том числе совещание по вопросам политики, запланированное на 27 августа. Здание Национального собрания практически полностью закрыто. Все ближайшие мероприятия, которые должны были состояться в главном здании, будут перенесены.