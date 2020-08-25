Медики предупредили о возможности более сильных протестов

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26 августа, в день начала забастовки южнокорейских врачей, многие граждане столкнулись с трудностями при обращении за медицинской помощью. В некоторых университетских больницах были случаи переноса операций из-за нехватки персонала. Между тем, в этот день на основании Закона о медицинских услугах правительство вынесло постановление, в соответствии с которым сотрудники многопрофильных больниц должны возобновить выполнение своих обязанностей. Такое постановление может быть принято в случае возникновения осложнений в лечении пациентов. Неповиновение грозит лишением свободы до трёх лет, отзывом лицензии, а также штрафом до 27 тыс. долларов. Однако в Корейской медицинской ассоциации высказались против данной инициативы правительства, указав, что она нарушает Конституцию. В организации предупредили о более серьёзном противодействии в случае, если хотя бы один врач столкнётся с вышеуказанными мерами наказания. Ассоциация врачей-интернов и ординаторов также решила продолжить забастовку. Напомним, что медицинские круги выступают против реформы здравоохранения, предложенной правительством. Она предусматривает повышение квоты на приём в медицинские учебные заведения.