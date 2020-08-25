Число новых случаев COVID-19 превысило 400

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 26 августа в стране выявлен 441 новый случай COVID-19. Это самая большая отметка с 7 марта, когда в Тэгу было зафиксировано 483 случая. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 18.706 человек. С 14 августа ежедневные случаи обнаружения вируса измеряются трёхзначными числами. Большинство заболевших, более 79% зарегистрированы в столичном регионе, где за минувшие сутки выявлены 309 случаев инфекции, в том числе, 154 - в Сеуле, 102 - в провинции Кёнгидо и 59 – в Инчхоне. 39 случаев выявлены в Кванчжу. В остальных городах и провинциях отметка варьируется от 1 до 15. Нулевой показатель зафиксирован лишь в Сэчжоне. 3 случая инфекции обнаружены при въезде в страну. Ранее правительство сообщало, что при отсутствии улучшений до конца этой недели возможно ужесточение режима социального дистанцирования до третьего уровня. Число умерших увеличилось на одного человека, составив 313 человек. Общее число вылечившихся - 14.461 человек. Проходят лечение 3.932 человека.