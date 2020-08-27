Последствия нынешней вспышки COVID-19 могут быть серьёзнее, чем в Тэгу

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Распространение вируса продолжается во многом из-за массового заражения прихожан церкви «Саран чэиль». Об этом сообщают в Центральном штабе противоэпидемических мер. Отмечается, что своё влияние также оказали участники недавних митингов в центре Сеула, среди которых также выявлены случаи заражения. Все они после выступлений разъехались по стране, распространяя вирус. В штабе пояснили, что вопрос усиления режима социального дистанцирования до третьего уровня обсуждается. Касательно эффективности нынешнего режима власти указывают, что с момента его введения прошло недостаточно времени для того, чтобы делать выводы. В штабе также подчеркнули, что нынешнее распространение COVID-19 может обернуться более серьёзными последствиями, чем во время вспышки из-за секты Синчхонжи в городе Тэгу. В этой связи правительство призвало граждан и предприятия соблюдать правила режима социального дистанцирования. 22 августа власти в ходе расследования получили более подробный список прихожан церкви «Саран чэиль». В него входят 5.900 человек, что на 1.800 больше, чем в ранее предоставленном церковью списке. Все они внесены в группу объектов особого контроля. Кроме того, получены данные о 52 тыс. участников митингов по случаю 75-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Они также стали объектами особого контроля.