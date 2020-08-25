Правительство решает проблему сокращения и старения населения

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Правительство РК представило план решения проблемы сокращения рабочей силы, вызванной изменением структуры населения. Он был обнародован 27 августа в ходе заседания Экстренного штаба по вопросам экономики. В первую очередь власти решили повысить уровень участия женщин в экономической деятельности, сократив их загруженность, связанную с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. С этой целью будет разрешено несколько раз делить отпуск по воспитанию детей, в том числе и во время беременности. Также решено поддержать развитие рынка помощников по домашнему хозяйству, подготовив соответствующий законопроект. Помимо этого, правительство намерено увеличить количество новых рабочих мест для молодёжи, снизив трудовую нагрузку пожилого населения. Принято решение о расширении системы двойного гражданства для высококвалифицированных иностранных специалистов. Это только часть мер, подготовленных с целью решения проблемы сокращения и старения населения. Пакет мер по проблеме низкой рождаемости будет опубликован до конца года.