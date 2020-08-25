Малый и средний бизнес РК столкнулся с падением продаж

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Согласно опросу, проведённому по заказу фонда «Кёнчхон», с начала распространения COVID-19 77% малых и средних предприятий испытали снижение уровня продаж по сравнению с прошлым годом. При этом спад в среднем составил 39,2%. В опросе приняли участие 1.000 предприятий малого и среднего бизнеса с годовым объёмом продаж более 100 млн вон (84 тыс. долларов). 22,4% респондентов ответили, что их уровень продаж не изменился, и лишь 0,6% отметили рост. Уровень продаж предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса снизился на 95,2%, а в сфере образовательных услуг – на 94,9%. Компании указали, что больше всего нуждаются в кредитной поддержке, снижении налогов и субсидиях на сохранение рабочих мест. Опрос проводился с 15 июня по 24 июля. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.