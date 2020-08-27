Президент РК призвал церкви к сотрудничеству в борьбе с COVID-19

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Некоторые церкви отказываются следовать противоэпидемическим правилам правительства, препятствуя их применению. Об этом 27 августа заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в его администрации встречи с шестнадцатью представителями руководства протестантских церквей, в том числе с главой Корейского союза христианских церквей Ким Тхэ Ёном. По словам главы государства, некоторые церкви до сих пор проводят службы в офлайн режиме. Судя по всему, он имел ввиду церковь «Саран чэиль». Мун Чжэ Ин заявил, что количество заражённых прихожан «некой церкви» достигает 1 тыс. человек, ещё 300 заразились от них. Это в одно мгновение поставило под угрозу противоэпидемическую систему РК, которая во всём мире считается образцовой, - отметил глава государства. Он подчеркнул, что виновники этой ситуации должны принести извинения народу, но они продолжают противиться усилиям властей по борьбе с вирусом, распространяя конспирологические теории о нынешней вспышке COVID-19. Президент призвал религиозные круги к сотрудничеству в борьбе с вирусом. «Молитвы и службы могут дать мир для души, но не защитят от вируса»,- подчеркнул Мун Чжэ Ин. Говоря о забастовке медработников, он сказал, что отказ медиков работать в ситуации крупнейшей пандемии последнего времени равносильно бегству солдат во время сражения. Президент выразил надежду на возвращение врачей к работе, одновременно подтвердив намерение в рамках закона жёстко отреагировать на действия медицинских кругов.