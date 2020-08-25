Лидер КНДР посетил районы, пострадавшие от тайфуна

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Лидер КНДР Ким Чон Ын посетил провинцию Хванхэ-Намдо на юго-западе страны, пострадавшую от тайфуна «Бави». Об этом сообщило в пятницу агентство ЦТАК. Ущерб, нанесённый региону стихией, оказался меньше, чем ожидалось. Это связано с хорошей работой всей национальной системы реагирования на стихийные бедствия,- отметил Ким Чон Ын. Он заявил о необходимости сосредоточить все силы на ликвидации последствий тайфуна, призвав минимизировать ущерб для сельского хозяйства. Он призвал также провести «всеобщую восстановительную кампанию», чтобы страна могла достойно отметить 10 октября 75-ю годовщину основания Трудовой партии Кореи,- говорится в сообщении. Когда именно состоялась поездка, не уточняется, но с учётом того, что произошло после ухода тайфуна с северокорейской территории, Ким Чон Ын посетил регион во второй половине дня в четверг.