В столичном регионе проживает половина населения РК

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По состоянию на 1 ноября прошлого года население РК составило 51 млн 780 тыс. человек. Это на 0,3% больше, чем в предыдущем году. Мужчин оказалось на 120 тыс. больше, чем женщин. На столичный регион впервые пришлось 50% всего населения. Доля провинции Кёнгидо составила 25,7% - более 13 млн человек. Население Сеула – 9,6 млн человек или 18,6%. Наибольший прирост населения отмечен в Сэчжоне, провинциях Кёнгидо и Чечжудо. Наибольший отток, около 1% населения, зафиксирован в Тэчжоне, Пусане и Тэгу. Количество иностранцев выросло на 7,7% до 1 млн 780 тыс. человек. Из них чуть более 43% приходится на граждан Китая и Тайваня. Отмечается, что возраст 15,5% всего населения превышает 65 лет. По стандартам ООН, показатель выше 7% говорит о том, что общество является стареющим, свыше 14% - старым, свыше 20% - сверхстарым.